[artigo atualizado]



O espanhol Dani Morer já é jogador do FC Famalicão, confirmando-se assim uma notícia avançada pelo Maisfutebol há três dias. Morer, ex-Barcelona B, fez exames médicos na manhã desta quinta-feira e assinou um contrato válido por cinco temporadas.



A contratação implicou um investimento de 400 mil euros e Dani Morer fica com uma cláusula de rescisão no valor de dez milhões de euros.

De resto, ambos os clubes oficializaram o negócio. O Barcelona confirma que recebe 400 mil euros pelo passe do jogador, que assina pelas tais cinco épocas. Os culés ficam ainda com 45 por cento de uma futura transferência.



Dani Morer, de 22 anos, fez parte da equipa do Barcelona que conquistou a Youth League em 2018, ao lado de nomes como Riqui Puig, Abel Ruiz (Sp. Braga) e Carles Pérez. Na época passada foi convocado para cinco jogos da equipa principal, um deles para a Liga dos Campeões: o Inter-Barcelona, a 10 de dezembro de 2019.



O Famalicão perdeu Ivo Pinto e Lionn, os laterais direitos da época passada. Dani Morer representou o Barcelona durante 11 temporadas e é uma aposta muito forte do Famalicão.