Leandro Sanca é reforço do Famalicão até final da temporada.



O extremo regressa a Portugal para jogar nos minhotos depois de seis meses ao serviço da Spezia, clube pelo qual fez apenas cinco jogos esta época.



O jogador de 23 anos dividiu a formação entre Real, Belenenses e Sp. Braga até chegar à primeira equipa. Depois de uma cedência à Académica, Sanca foi recrutado pelo Spezia que o decidiu ceder ao Casa Pia.

«Tenho o objetivo de fazer bons jogos, jogar com regularidade e afirmar-me. A minha intenção é ajudar a equipa, quer seja com golos quer seja com assistências», referiu, aos meios do clube minhoto.