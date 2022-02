Lawrence Ofori vai prosseguir a carreira em Israel por empréstimo do Famalicão.



O médio foi anunciado como reforço do Ashdod, clube que milita na segunda divisão do futebol israelita. O Ashdod fica com opção de contratar o jogador de 23 anos em definitivo no final da temporada.



Ofori somou apenas 327 minutos pelos famalicenses na presente temporada. De resto, já na temporada passada o futebolista tinha estado cedido ao Arouca.