Mirko Topic é reforço do Famalicão para as próximas quatro épocas, informou o clube.



O jogador de 22 anos chega ao Minho depois de cinco anos ao serviço do Vojvodina, clube pelo qual se estreou com 18 anos e conquistou uma Taça da Séria. Esta será, de resto, a primeira experiência do médio fora do país de origem.



Refira-se que Topic tem uma internacionalização pela Sérvia: jogou 45 minutos no jogo de preparação contra os Estados Unidos, em finais de janeiro deste ano.