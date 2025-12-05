O defesa-central austríaco Felix Bacher, de 25 anos, renovou o contrato que o liga ao Estoril até 2028.

«Ter a possibilidade de jogar mais anos num clube tão bom traduz-se num sentimento ótimo. Vou trabalhar no máximo para ajudar o Estoril e espero que consigamos alcançar grandes coisas juntos», disse o jogador aos canais oficiais do clube.

Leia mais: o mercado de transferências ao minuto

Esta época, o defesa disputou 13 jogos, tendo apenas falhado o encontro com o Famalicão para a Taça de Portugal.

A nível pessoal, Felix Bacher, que o Estoril descobriu no WSG Tirol no ano passado, assume o «sonho de jogar pela seleção austríaca».

RELACIONADOS
OFICIAL: Barcelona renova com Eric Garcia até 2031
OFICIAL: Juárez anuncia Pedro Caixinha
OFICIAL: Arsenal garante gémeos equatorianos Edwin e Hólger Quintero