O Paços de Ferreira anunciou o nome do sucessor de Marcelo: Flávio Ramos é reforço dos castores. Flávio, 27 anos, já jogou na I Liga com a camisola do Feirense e em 2019/20 experimentou o futebol turco ao serviço do Gençlerbirligi.



Jorge Simão passa a ter Baixinho, Maracás e Flávio Ramos como opções para o centro da defesa, havendo ainda uma vaga por preencher.



Flávio Ramos formou-se no Náutico, jogou no Paysandu e em 2016 chegou para reforçar o Feirense.





✍ 𝓕𝓵𝓪́𝓿𝓲𝓸 𝓡𝓪𝓶𝓸𝓼 reforça a defesa! O defesa central assinou um contrato válido por duas temporadas.



Bem-vindo, Flávio! 🔰



Sabe mais ➡ https://t.co/1r02Dk3Rx9#DefendeOAmarelo #FCPF2122 pic.twitter.com/sr5eIsI19e — FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 14, 2021