O Gil Vicente oficializou a contratação de Alaa Abbas, avançado e internacional iraquiano. Abbas tem 23 anos e jogava no Kuwait SC, depois de vários anos a jogar na liga do seu país.



Abbas soma 16 internacionalizações e dois golos pela seleção do Iraque, e esteve na Taça Asiática de 2019. O contrato em Barcelos é válido até junho de 2023.



Miullen e Renan Oliveira, além de Samuel Lino que também pode jogar nas alas, eram as opções de Ricardo Soares para o lugar de ponta-de-lança.



O Gil Vicente soma 9 pontos e é 11º na Liga.