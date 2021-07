O Gil Vicente anunciou dois reforços para a nova temporada: João Caiado e Andrew.



Caiado é médio e chega a Barcelos depois de duas temporadas na equipa de sub-23 do Famalicão. Antes de chegar aos famalicenses, o jogador de 22 anos dividiu a formação entre Repesenses, Académico Viseu, Benfica, Tondela e Wolverhampton, tendo assinado com os gilistas até 2023 com opção de renovar por mais um ano.



Por sua vez, Andrew realizou toda a sua formação no Botafogo, mas nunca se chegou a estrear pelo conjunto principal. O guarda-redes, de 20 anos, comprometeu-se com o Gil Vicente até 2024.