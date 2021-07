O Vizela garantiu a contratação do lateral-direito Igor Julião, num acordo válido por duas temporadas com mais uma de opção, informou esta segunda-feira o emblema vizelense, em comunicado.

Igor Julião, de 26 anos, aumenta as opções do treinador Álvaro Pacheco para a lateral direita da defesa, onde já conta com Koffi Kouao e Hugo Oliveira.

O futebolista brasileiro estava ligado ao Fluminense desde que iniciou o seu percurso nas camadas jovens, há cerca de 15 anos. Depois de ter subido a sénior, em 2012, passou por alguns empréstimos, como ao ABC, Macaé e Ferroviária, além dos norte-americanos do Sporting Kansas City e dos eslovacos do STK Samorin. Estava desde 2018 no Fluminense de forma consecutiva.

O atleta vai agora, informa o Vizela, «cumprir com o período de quarentena obrigatório que as autoridades de saúde impõem a quem viaja do Brasil», antes de juntar-se ao grupo de trabalho da equipa recém-promovida à I Liga.