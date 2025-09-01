Mercado
Há 37 min
OFICIAL: internacional jovem pelo Brasil reforça ataque do Alverca
Figueiredo chega ao Ribatejo oriundo do Vasco da Gama
RAS
Figueiredo chega ao Ribatejo oriundo do Vasco da Gama
RAS
O internacional pelas seleções jovens do Brasil, Figueiredo, reforça o ataque do Alverca, oriundo do Vasco da Gama, onde completou a formação.
Na primeira metade deste ano, jogou no América Mineiro, da Série B, cedido pelos cariocas, tendo apontado cinco golos em 31 jogos.
Em 2023, Figueiredo ajudou a Seleção olímpica do Brasil a conquistar os Jogos Pan-Americanos.
«Mal posso esperar por representar este clube. O Alverca tem um projeto muito ambicioso e fico feliz por fazer parte dele», confessou o jogador, de 24 anos, ao site do clube ribatejano.
LEIA MAIS: mercado de transferências ao minuto
RELACIONADOS
OFICIAL: Tottenham recebe Kolo Muani por empréstimo do PSG
OFICIAL: Benfica anuncia contratação de Lukebakio
OFICIAL: Famalicão reforça meio-campo na segunda liga espanhola
OFICIAL: Chermiti assina por quatro épocas com o Rangers
Se é oficial, está aqui: todas as entradas e saídas da Liga
Continuar a ler
TAGS: Mercado Liga Futebol Alverca Figueiredo
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS