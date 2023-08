Iván Jaime foi oficializado como reforço do FC Porto, esta quinta-feira, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Segundo o comunicado dos dragões, o espanhol assinou por cinco épocas, ou seja, até 2028. Os clubes não revelaram o valor do negócio, mas o nosso jornal sabe que o jogador de 22 anos custou dez milhões de euros aos portistas - o Famalicão salvaguardou 20 por cento de uma futura venda.



«Estou muito contente, muito feliz e muito agradecido a todas as pessoas do clube. Tenho muita vontade de começar a trabalhar, de conhecer os meus companheiros e de pisar o relvado do Estádio do Dragão. Vou dar tudo e trabalhar muito para ajudar a equipa. Desde que soube do interesse do FC Porto, um clube conhecido em todo o mundo, decidi que queria vir para cá a todo o custo. Aconteceu e estou muito feliz por isso», começou por dizer aos meios dos azuis e brancos.



«Venho para o FC Porto para dar o meu melhor e para continuar a aprender com os meus companheiros e com a equipa técnica. Vai ser muito bom trabalhar com Sérgio Conceição e tenho muita vontade de aprender mais coisas. Vou dar o meu melhor e trabalhar muito para estar sempre a 100 por cento dentro do campo. Prometo muito trabalho e muito futebol. Gosto de desfrutar dentro do campo e que os adeptos desfrutem também. Estou ansioso por sentir o apoio dos adeptos, que são diferentes, e jogar num estádio como o do Dragão é espetacular», acrescentou.



Iván Jaime iniciou o percurso no Roma Luz CF, um modesto clube de Málaga antes de se mudar para o maior clube da cidade da Andaluzia. Passou por todos os escalões de formação do clube, fez quatro jogos pela equipa principal antes de se mudar para Portugal.



No Famalicão o internacional jovem por Espanha deu nas vistas com 17 golos e dez assistências em 82 jogos, acabando eleito o melhor jovem da Liga na época passada.





[em atualização]