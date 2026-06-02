Kaique Azarias, guarda-redes brasileiro, está de saída do Nacional depois de um período de empréstimo que vigorou durante a época 2025/26.

O jogador vai regressar aos comandos de Abel Ferreira, no Palmeiras, e deixou uma mensagem de despedida ao clube madeirense.

«Uma honra ter defendido as cores do Nacional e atingido os objetivos da época! Sempre estarei na torcida pelos sucessos do clube», escreveu o guardião nas redes sociais.

Kaique chegou ao Nacional no início da temporada e começou como suplente do compatriota Lucas França. Passou a assumir a titularidade à jornada sete, na vitória por 1-0 na visita ao Sp. Braga.

Esta foi a segunda passagem do brasileiro pelo futebol português, depois de ter alinhado pelo Farense na temporada 2024/25.

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