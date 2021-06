O Moreirense anunciou nesta segunda-feira a contratação em definitivo do guarda-redes Kewin.

O jogador brasileiro fez quatro jogos na última época, na qual esteve emprestado pelo Mirassol, e agora assina um contrato de quatro temporadas com o emblema de Moreira de Cónegos.

É o segundo reforço do clube do Moreirense, depois da chegada do defesa Artur Jorge (ex-APOEL).