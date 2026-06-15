O Nacional e o futebolista Lucas João chegaram a acordo para a rescisão do contrato entre as duas partes, que era válido até 30 de junho de 2027, confirmou à Lusa fonte oficial do clube da Liga.

Contratado em julho de 2025, o avançado, de 32 anos, que já tinha representado o emblema insular entre 2011 e 2015, participou em 20 jogos na temporada 2025/26, sem nenhuma contribuição para golo.

Lucas João junta-se a Lucas França, Jota e André Sousa, em final de contrato, assim como Kaique, que terminou o período de empréstimo para regressar ao Palmeiras, na lista das saídas já confirmadas nos insulares.

Por sua vez, o histórico capitão João Aurélio, que representou o Nacional durante 12 temporadas, terminou a carreira de futebolista, mas deverá continuar no clube, assumindo o cargo de diretor desportivo.

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