O Paços de Ferreira anunciou a contratação de Marafona, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os castores deram conta da chegada do guarda-redes à Capital do Móvel através de um vídeo publicado nas redes sociais. O guardião, de 35 anos, regressa assim à Mata Real onde já tinha estado em 2015/16.



Marafona tem uma longa carreira em Portugal ao serviço de clubes como Varzim, Marítimo, Desportivo das Aves, Moreirense e Sporting de Braga, além do Paços. Nas últimas três épocas e meia, o jogador esteve ao serviço dos turcos do Alanyaspor, clube com o qual rescindiu antes de assinar pelos pacenses.