O Marítimo anunciou a rescisão contratual com Clésio Baúque por «mútuo acordo».



O internacional moçambicano ingressou no emblema insular em 2021/22 proveniente do Azerbaijão, onde atuou no Zira FK e no FK Qabala, tendo disputado 18 partidas oficiais.



O avançado de 28 anos, que esteve vinculado ao Benfica entre 2014 e 2016, perdeu espaço no plantel esta época e foi suplente utilizado em dois jogos: contra o Gil Vicente e frente ao Boavista.