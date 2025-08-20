O Alverca não pára de reforçar o plantel, na época que marca o seu regresso à Liga, 21 anos depois. Do Brasil chega o 31.º reforço, o guarda-redes Matheus Mendes, de 26 anos, que atuava no América Mineiro, da Série B brasileira.

«É um prazer ajudar este clube. O projeto é muito ambicioso e quero muito ajudar o Alverca», referiu o jogador, ao site do clube ribatejano.

Matheus Mendes é novo reforço do #FCAlverca 🔴🔵



O guardião de 26 anos realizou toda a sua formação no Atlético Mineiro, clube pelo qual conquistou uma Copa do Brasil ao nível sénior.

Este ano, Matheus Mendes disputou 28 jogos pelo América Mineiro, ao qual foi cedido pelo Atlético Mineiro, clube onde se formou e que representou por 19 vezes enquanto sénior.

Foi, precisamente, ao serviço do Galo que conquistou os seis troféus que tem no currículo, uma Taça do Brasil, em 2021, e cinco estaduais de Minas Gerais.

Matheus Mendes alarga para cinco as opções de Custódio Castro para a baliza, juntando-se a Mateus, Cristian, André Paulo e ao habitual titular André Gomes.

