O Alverca não pára de reforçar o plantel, na época que marca o seu regresso à Liga, 21 anos depois. Do Brasil chega o 31.º reforço, o guarda-redes Matheus Mendes, de 26 anos, que atuava no América Mineiro, da Série B brasileira.

«É um prazer ajudar este clube. O projeto é muito ambicioso e quero muito ajudar o Alverca», referiu o jogador, ao site do clube ribatejano.

Este ano, Matheus Mendes disputou 28 jogos pelo América Mineiro, ao qual foi cedido pelo Atlético Mineiro, clube onde se formou e que representou por 19 vezes enquanto sénior.

Foi, precisamente, ao serviço do Galo que conquistou os seis troféus que tem no currículo, uma Taça do Brasil, em 2021, e cinco estaduais de Minas Gerais.

Matheus Mendes alarga para cinco as opções de Custódio Castro para a baliza, juntando-se a Mateus, Cristian, André Paulo e ao habitual titular André Gomes.

