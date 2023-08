Matheus Aiás é o mais recente reforço do Moreirense para a temporada 2023/24.



Segundo os cónegos, o avançado assinou um contrato válido por uma temporada depois de uma experiência ao serviço dos espanhóis do Racing Santander, clube pelo qual marcou três golos em 35 partidas.



Além de Racing, o jogador de 26 jogou ainda no Oviedo, Mirandés, Granada, Lorca, Watford, Orlando City e Ponte Preta.