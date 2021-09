O Paços de Ferreira confirmou, este domingo, a saída de Douglas Tanque, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Depois de Jorge Simão já ter dado conta da transferência do avançado para Emirados Árabes Unidos, os pacenses despediram-se do jogador brasileiro com um vídeo nas redes sociais.



O jogador de 27 anos despede-se da Capital do Móvel com 38 golos em 110 jogos, tendo feito parte da enorme temporada que os castores fizeram na época passada.



Tanque assinou por duas temporadas pelo Khorfakkan.