Poucos meses após ter chegado ao Vitória de Guimarães, por quem chegou mesmo a estrear-se na Liga, o defesa-central Paulo Vítor muda-se para o AVS, novamente cedido pelos russos do Akron Togliatti.

Formado no Marília, o brasileiro, de 24 anos, estreou-se no futebol português ao serviço do Nacional da Madeira, que ajudou a subir à Liga em 2024.

«Espero poder evoluir, aprender com os companheiros de equipa e dar o meu melhor pelo clube», referiu o jogador ao site dos avenses, apontando a «uma temporada tranquila» como objetivo a perseguir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

