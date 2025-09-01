Mercado
OFICIAL: Paulo Vítor continua na Liga, mas ao serviço do AVS
Defesa-central começou a temporada no Vitória, pelo qual se chegou a estrear no campeonato
Poucos meses após ter chegado ao Vitória de Guimarães, por quem chegou mesmo a estrear-se na Liga, o defesa-central Paulo Vítor muda-se para o AVS, novamente cedido pelos russos do Akron Togliatti.
Formado no Marília, o brasileiro, de 24 anos, estreou-se no futebol português ao serviço do Nacional da Madeira, que ajudou a subir à Liga em 2024.
«Espero poder evoluir, aprender com os companheiros de equipa e dar o meu melhor pelo clube», referiu o jogador ao site dos avenses, apontando a «uma temporada tranquila» como objetivo a perseguir.
