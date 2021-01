Pedrinho está de regresso a Portugal, para representar o Gil Vicente. O médio de 28 anos assina contrato válido por uma temporada e meia, confirmou o Maisfutebol com fonte do emblema de Barcelos.

Este sábado, o Riga FC, clube que contratou o jogador no arranque da época 2019/2020, já informara, em comunicado, que tinha chegado a acordo com o clube minhoto para a transferência.

No ano de estreia pelo Riga FC, que foi o seu primeiro clube da carreira fora de Portugal, Pedrinho disputou 12 jogos, anotando três golos.



Com passagens por Freamunde e Paços de Ferreira, além de uma passagem por empréstimo ao Vila Meã quando estava nos capões, Pedrinho prepara-se assim para voltar à Liga portuguesa ano e meio após ter saído.



O Gil Vicente ocupa nesta altura a 15.ª posição da I Liga, com 13 pontos.

Notícia atualizada às 15h44