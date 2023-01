Pedro Amaral foi confirmado, esta quinta-feira, como reforço do Al Khaleej.



O lateral-esquerdo muda-se para a Arábia Saudita depois de três épocas e meia no Rio Ave, clube pelo qual cumpriu 94 jogos e conquistou o título de campeão da II Liga.



O jogador de 25 anos jogou ainda no Benfica, mas nunca na equipa principal, e o Panetolikos. No Al Khaleej, Pedro Amaral vai jogar com o compatriota Fábio Martins e vai ser orientado por Pedro Emanuel.



