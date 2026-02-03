Inscrito na Liga Portugal no último dia do mercado de inverno, Pedro Rosas foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Casa Pia.

O lateral-esquerdo português, de 25 anos, chega aos gansos proveniente do Felgueiras, da II Liga, onde disputou 21 jogos e marcou quatro golos, na primeira metade da época.

O clube de Pina Manique, 15.º classificado da Liga, não revelou os valores envolvidos no negócio nem a duração do vínculo de Pedro Rosas.

Natural de Espinho e formado no Feirense, o defesa passou ainda pela equipa sub-23 do Vitória antes de ter acumulado experiência nos escalões inferiores do futebol nacional ao serviço de Gondomar e Real Massamá, antes de se ter mudado para Felgueiras, em 2023.