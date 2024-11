Petit é o novo treinador do Rio Ave, anunciou o clube, confirmando a informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os vilacondenses informam que o técnico assinou um contrato válido até 2025, ou seja, até fim da temporada. Está assim encontrado o sucessor de Luís Freire, treinador que deixou os Arcos após três épocas.



Em Vila do Conde, o técnico, de 48 anos, vai ter como adjuntos Nuno Pereira, Mário Nunes, Germano Pires, Tiago Pinto, Augusto Gama e Pinho.



Petit regressa assim a Portugal após uma experiência nos brasileiros do Cuiabá. Na Liga, já trabalhou em clubes como Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e B SAD