Rafael Defendi é reforço do Sp. Farense para as próximas duas temporadas. O guarda-redes de 36 anos fez 19 jogos na época agora finda ao serviço do surpreendente Famalicão.



Em Faro, Defendi lutará com Ricardo Velho (ex-Sp. Braga) e Hugo Marques pela baliza.

Defendi chegou a 2014 a Portugal. Esteve quatro anos em Paços de Ferreira e dois no Famalicão. Segue o Sp. Farense e mais uma temporada, pelo menos, na I Liga.