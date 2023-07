Depois de seis meses cedido pelo Reims, Rafik Guitane assinou em definitivo pelo Estoril.



Segundo informam os canarinhos, o médio assinou um contrato válido por três épocas, ou seja, até 2026. O francês, de 24 anos, esteve no emblema da Linha na segunda metade de 2022/23, tendo participado em 13 jogos.



Em Portugal, Guitane vestiu a camisola do Marítimo entre 2020 e 2022, uma vez por empréstimo do Rennes, outra cedido pelo Reims.