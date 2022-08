O Rio Ave rescindiu contrato com Léo Vieira.



Os vilacondenses despedem-se assim do guarda-redes que disputou apenas oito jogos pelo clube nas últimas duas temporadas.



Léo Vieira, de 31 anos, chegou a Portugal para jogar no emblema de Vila do Conde após passagens por São Paulo, Paraná, Athletico Paranaense e Atlético Goianiense.