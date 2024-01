O Desportivo de Chaves anunciou, esta quinta-feira, a saída de Rúben Lameiras.



Em comunicado, o emblema transmontano informa que acertou com o extremo «revogação do contrato que ligava as partes até ao final da temporada». O jogador de 29 anos chegou no início da temporada aos flavienses e participou em apenas cinco jogos.



Além de Desp. Chaves, Lameiras jogou ainda no Vitória de Guimarães depois de ter feito parte da formação no Tottenham.



