O Santa Clara anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Alisson Safira, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Os açorianos informam que o avançado deixou o Vitória de Guimarães e assinou um contrato válido até 2026. O brasileiro, de 28 anos, despede-se do D. Afonso Henriques com sete golos em 39 jogos.



Safira tinha, de resto, perdido espaço no plantel do Vitória esta época: jogou apenas 252 minutos. Segue-se uma experiência no Santa Clara, segundo classificado da II Liga que já tinha anunciado o guarda-redes Denivys como reforço para o resto da temporada.