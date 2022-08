O Santa Clara oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Diogo Calila, confirmando a notícia publicada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



O lateral-direito chega aos Açores proveniente da B SAD e assinou por três épocas com mais duas de opção.



O jogador, de 23 anos, chega ao Santa Clara depois de 71 jogos disputados pela B SAD. Calila fez, recorde-se, a formação no Benfica e passou pela equipa B do Paços antes de chegar ao emblema azul.