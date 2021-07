O Santa Clara emprestou o futebolista português André Mesquita ao Vitória de Setúbal. O acordo foi oficializado na quinta-feira.

O extremo português de 23 anos vai assim jogar pelos sadinos na Liga 3 e tem o seu segundo empréstimo consecutivo, depois de, em 2020/2021, ter jogado no Mafra, na II Liga.

Em comunicado, o emblema de Ponta Delgada refere que «chegou a acordo com o Vitória Futebol Clube SAD para a cedência, a título temporário, dos direitos de inscrição desportiva do atleta André Mesquita».

Com passagens pela formação do Boavista e do FC Porto, Mesquita representou ainda o Marítimo B, a AD Fafe, o Aliança de Gandra, o Dunarea Calasai (Roménia) e o Canelas 2010.