Há 1h e 6min
OFICIAL: Santa Clara reforça o ataque com Welinton Torrão
Avançado deixa o Athletic e assina até 2028 com o clube açoriano
O avançado brasileiro Welinton Torrão assinou até 2028 com o Santa Clara, atual 11.º classificado na Liga portuguesa.
Autor de seis golos, em 44 jogos, pelo Athletic na última edição da Série B brasileira, o extremo promete «trabalhar para retribuir a confiança (do clube) e ser mais um a ajudar o Santa Clara a atingir os objetivos».
Welinton foi formado no Atlético Mineiro e passou por clubes como o Cruzeiro, o Athletico Paranaense e o Criciúma.
Na juventude, praticou atletismo e participou em corridas de 100 metros, distância que chegou a percorrer em «13 ou 14 segundos», segundo confidenciou ao site Globoesporte. A velocidade é mesmo um dos principais atributos do seu jogo.
