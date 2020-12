O Santa Clara oficializou a venda de Thiago Santana para o Shimizu S-Pulse, do Japão.

O avançado brasileiro fica na história como o melhor marcador do emblema açoriano na Liga, com 14 golos.

Aos 27 anos muda-se para a J-League.

«É um sonho concretizar juntar-me a um clube com tanta tradição. Quando soube da possibilidade de assinar procurei logo informação pela história do clube, e aceitar a proposta foi muito fácil. Estou ansioso por jogar num sítio com tanta história. Prometo o máximo compromisso e esforço para dar alegrias aos adeptos do clube», disse Thiago Santana, em declarações reproduzidas pelo Shimizu S-Pulse.