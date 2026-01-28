O médio de caraterísticas ofensivas João Marques foi cedido pelo Sp. Braga, até ao final da época, ao Casa Pia, antepenúltimo classificado da Liga. Não ficou estabelecida qualquer opção de compra.

O internacional sub-21 português participou em apenas um jogo pelos arsenalistas, na primeira metade da temporada.

Na última época, João Marques representou o Gil Vicente, também por empréstimo dos bracarenses, que o contrataram a Estoril no verão de 2024.

Formado entre Sporting, Barreirense e Vitória de Setúbal, o médio, de 23 anos, torna-se no segundo reforço de inverno do Casa Pia, depois de Lawrence Ofori (ex-Moreirense).