Há 1h e 31min
OFICIAL: Sp. Braga empresta João Marques ao Casa Pia
Médio ofensivo torna-se no segundo reforço de inverno dos «gansos»
O médio de caraterísticas ofensivas João Marques foi cedido pelo Sp. Braga, até ao final da época, ao Casa Pia, antepenúltimo classificado da Liga. Não ficou estabelecida qualquer opção de compra.
O internacional sub-21 português participou em apenas um jogo pelos arsenalistas, na primeira metade da temporada.
Na última época, João Marques representou o Gil Vicente, também por empréstimo dos bracarenses, que o contrataram a Estoril no verão de 2024.
Formado entre Sporting, Barreirense e Vitória de Setúbal, o médio, de 23 anos, torna-se no segundo reforço de inverno do Casa Pia, depois de Lawrence Ofori (ex-Moreirense).
