Chega da Roménia o novo dono da camisola 10 do Estrela da Amadora, Ianis Stoica, que representou nas últimas duas épocas e meia o Hermannstadt. A transferência ficou fechada por um valor a rondar um milhão de euros e o contrato é válido até 2028 com os Tricolores.

Aos 22 anos, o avançado é uma das grandes esperanças do futebol romeno. Quando “explodiu” no Steaua de Bucareste, com nove golos em 34 jogos em 2021/2022, chegou a ser associado a clubes importantes do futebol europeu, como o Arsenal e o Bayern Munique, mas as épocas seguintes não foram tão impressionantes.

💫 Ianis Stoica é tricolor! pic.twitter.com/V96HOQvf6G — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) July 28, 2025

Depois de experiências no Universitatea Cluj e no Hermannstadt, Stoica aventura-se pela primeira vez na carreira fora da Roménia, reforçando um renovado plantel do Estrela da Amadora, que vai disputar a Liga em 2025/2026.

«Estrelistas, muito contente por aqui estar! Pronto para brilhar e ajudar este grande clube dentro e fora das quatro linhas», referiu o jogador, que há poucas semanas representou a Roménia no Europeu sub-21.

