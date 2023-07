Easah Suliman rescindiu com o Vitória de Guimarães e vai prosseguir a carreira no Azerbaijão, informou o clube.



O defesa, de 25 anos, passou as últimas duas temporadas cedido pelos vimaranenses a Nacional e Vilafranquense. O internacional jovem por Inglaterra, campeão da Europa no escalão de sub-19, despede-se da Cidade Berço com 18 jogos disputados pela equipa principal.



Após rescindir com o Vitória, Suliman assinou pelo Sumqayit FK.