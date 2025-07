Joe Hodge, capitão da seleção sub-21 da República da Irlanda, reforça o meio-campo do Tondela, que está de regresso à Liga em 2025/2026. Contratado ao Wolverhampton, assinou um vínculo válido até 2029.

Com formação no Manchester City, mudou-se em 2021 para os Wolves, tendo mesmo disputado 13 jogos na Premier League pela equipa de West Midlands.

Na última época, foi cedido ao Huddersfield Town, pelo qual realizou 27 jogos e marcou um golo na League One, o terceiro escalão do futebol inglês.

«Considero-me um jogador com muita energia, bom taticamente, com agressividade e intensidade. Quero ajudar a equipa, os meus novos companheiros e, acima de tudo, o CD Tondela a realizar uma época positiva. Toda a gente já ouviu falar na Liga portuguesa e, agora, terei a satisfação de a poder disputar. Estou muito feliz», assumiu o jogador, de 22 anos, citado pelo site do clube beirão.

Hodge já trabalhou às ordens de Ivo Vieira, esta sexta-feira, e mostrou-se «muito feliz» por poder viver uma nova aventura na carreira.

O centrocampista é internacional jovem por Inglaterra e República da Irlanda, tendo optado por esta última nos sub-21, escalão em que assume a braçadeira de capitão.

