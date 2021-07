O Vizela chegou a acordo para a renovação de contrato com o treinador Álvaro Pacheco até ao final da época 2022/2023. O prolongamento do vínculo foi oficializado ao início da tarde desta quinta-feira.

Álvaro Pacheco, de 50 anos, parte para a terceira temporada ao comando dos nortenhos, que conduziu, em duas épocas, do Campeonato de Portugal (CP) até à I Liga.

Em 2019/2020, os vizelenses beneficiaram de decisão administrativa para subirem à II Liga após o cancelamento da época no CP, tendo depois, em 2020/2021, assinado uma época sublime na II Liga, que culminou com o segundo lugar no campeonato e regresso à I Liga 36 anos depois.

Álvaro Pacheco tem um curto mas já bem sucedido percurso como treinador principal. Foi-o no Lixa em 2011/2012, mas depois abraçou um percurso como adjunto de Miguel Leal, no Penafiel, Moreirense e Boavista. Foi ainda adjunto de uma equipa técnica portuguesa no Lietava Jonava da Lituânia, em 2018, antes de ser recrutado pela AD Fafe para o CP, um pouco depois do início da época 2018/2019. Nos fafenses, também cheirou a subida, levando a equipa aos quartos de final do play-off.