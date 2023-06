Zé Carlos foi oficializado, esta quarta-feira, como reforço do Gil Vicente.



Depois de uma passagem por Barcelos por empréstimo do Sp. Braga na época passada, o lateral-direito assinou em definitivo pelos gilistas. O contrato do jogador de 24 anos é válido por três temporadas.



Em comunicado, os bracarenses informam que ficam com 50 por cento do passe do atleta.



Zé Carlos iniciou a carreira como sénior no Salgueiros, passou pelo Leça e pelo Leixões antes de ser recrutado pelo Sp. Braga. Na cidade dos Arcebispos, o futebolista teve pouco espaço (cumpriu apenas dez jogos) e viveu três empréstimos: um ao UD Ibiza e dois ao Gil Vicente, clube ao qual fica agora vinculado de forma definitiva.