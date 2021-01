Pedro Rebocho vai reforçar o Paços de Ferreira, sabe o Maisfutebol. O lateral esquerdo de 25 anos, formado no Benfica, chega à Mata Real por empréstimo do Guingamp. O negócio está fechado e será oficializado nos próximos dias.



Com a venda de Oleg Reabciuk ao Olympiakos, o Paços de Ferreira quis encontrar um sucessor à altura, até pela fasquia alta criada pelo atual quinto lugar. Rebocho tem experiência suficiente para ser uma solução imediata.



Com 69 internacionalizações nas seleções jovens e passagens pela Ligue 1 (Guingamp) e pela primeira divisão turca (Besiktas), Pedro Rebocho garante a Pepa a qualidade que a posição no lado esquerdo da defesa exige a uma equipa tão competitiva como o Paços tem sido.



Rebocho nasceu em Évora, começou a jogar no Juventude e depois esteve sete anos no Benfica. Antes de sair para França, ainda fez um ano na Liga portuguesa com a camisola do Moreirense.