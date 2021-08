Achraf Lazaar foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Portimonense.



Segundo informam os algarvios, o internacional marroquino assinou até 2023 com os algarvios e ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.



O jogador de 29 anos dividiu a formação entre o Raja de Casablanca e o Varese. Foi precisamente no clube italiano que o lateral se estreou como sénior, tendo ainda passado por Palermo, Newcastle, Benevento, Sheffield Wednesday, Cosenza e Watford.