O Portimonense reforçou-se com Lee Seung-Woo.



O internacional sul-coreano fez a formação no Barcelona depois de ter sido descoberto no Incheon Utd. O médio de 23 anos deixou a Catalunha em 2017/18 e iniciou o percurso como sénior no Hellas Verona. Após duas épocas em Itália, Lee Seung-Woo mudou-se para Bélgica: em ano e meio fez 17 jogos.



O jogador foi inscrito pelos algarvios na Liga.



Lembre-se que esta segunda-feira, Paulo Sérgio recebeu outro reforço: Poha, oriundo do Vitória.