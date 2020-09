O Portimonense anunciou as contratações de Aflalo e de Welinton Júnior.



Os dois primeiros, que alinharam no Desportivo das Aves, estavam livres depois de terem rescindindo com o clube avense de forma unilateral. Os algarvios apresentaram ainda Júlio César, avançado que já estava a treinar às ordens de Paulo Sérgio.



Welinton, avançado, fez dez golos em 25 partidas na época transata enquanto o guarda-redes Aflalo disputou cinco encontros na primeira equipa avense.