Yakubu Aziz vai transferir-se do Rio Ave para o Al Ahly.



Segundo apurou o Maisfutebol, o avançado ganês já está no Egito a realizar exames médicos para formalizar a mudança para o emblema do Cairo. A transferência será acordada por uma verba a rondar os cinco milhões de euros.



O Rio Ave só tem, recorde-se, direito a metade do valor total da transferência, uma vez que o Vitória de Guimarães tem metade do passe do jogador de 24 anos.



Com contrato até 2025, Aziz marcou 23 golos em 54 jogos numa época e meia ao serviço da equipa de Vila do Conde.