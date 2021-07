Carlos Júnior está prestes a deixar o Santa Clara para assinar pelo Al Shabab, sabe o Maisfutebol.



O emblema saudita formalizou, esta sexta-feira, uma proposta de cerca de três milhões de euros pelo melhor marcador da história dos açorianos na Liga. De resto, o avançado brasileiro vê com bons olhos a mudança para o vice-campeão da Arábia Saudita.



Carlos Júnior foi sondado pelo Benfica nesta janela de transferências, conforme o nosso jornal noticiou, no entanto as águias nunca fizeram uma oferta formal pelo jogador de 25 anos.



Recorde-se que o atacante foi um dos destaques da sensacional temporada do Santa Clara em 2020/21: marcou 15 golos em 36 jogos e fez parte da equipa do ano da Liga.



Contactada pelo nosso jornal, fonte do clube açoriano não confirmou a existência de uma proposta oficial.