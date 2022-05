O Santa Clara garantiu as contratações de Martim Maia e de Tomás Domingos para a próxima temporada, sabe o Maisfutebol.



Os dois jogadores, cujos contratos com os respetivos clubes expiram este verão, já se comprometeram com os açorianos com vista à integração no plantel em 2022/23.



Martim Maia, de 23 anos, é um médio que passou por FC Porto, Leixões e Rio Ave durante a formação. O jovem integrou a equipa de sub-23 do emblema vilacondense, vice-campeão da Liga Revelação e finalista da Taça em 2019, antes de sair para a Polónia. Esta temporada voltou a Portugal e afirmou-se como uma das figuras do Amora da Liga 3.



Tomás Domingos, por seu turno, dividiu a formação entre Oeiras e Belenenses até chegar ao Benfica. O lateral-direito de 23 anos cumpriu duas temporadas na equipa sub-23 das águias e assinou pelo Mafra em 2020/21. Desde então assumiu-se como titular na II Liga e disputou um total de 55 jogos, tendo feito parte da campanha histórica da equipa de Ricardo Sousa até às meias-finais da Taça de Portugal.



