O Santa Clara está a negociar a contratação do iraniano Shahriar Moghanlou, confirmou o Maisfutebol. O negócio está numa fase muito adiantada e deverá ficar concluído no final desta semana.



O jogador de 25 anos poderá assim ter a primeira experiência no futebol europeu após várias épocas ao serviço do Paykan FC.



De resto, cada vez mais os clubes portugueses têm olhado atentamente para jogadores iranianos como ficou provado no ano passado com Taremi e Mehrdad Mohammadi.



O Santa Clara pretende adquirir ainda um defesa-central, intenção já manifestada publicamente pelo técnico Daniel Ramos.