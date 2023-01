Anderson Carvalho, Rodrigo Valente, Andrezinho e João Marcos deixam de integrar o plantel principal do Santa Clara, informou o clube.



O brasileiro, um dos capitães dos açorianos, estava no clube desde 2018 e disputou um total de 115 jogos. Já chegou a acordo para a rescisão de contrato.

Por sua vez, o jovem médio, formado nas escolas do FC Porto, é colocado à parte no Santa Clara, onde chegou no início desta época oriundo do Estoril, após ter participado em apenas nove encontros.



Andrezinho e João Marcos, contratados na última janela de transferências, despedem-se do plantel com 14 e oito jogos, respetivamente. O clube informa que Rodrigo Valente, Andrezinho e João Marcos foram autorizados a procurar novos clubes.