O Santa Clara tem tudo definido com Rúben Oliveira para contratar o médio em janeiro, sabe o Maisfutebol. O atleta de 26 anos está livre, após expirar o contrato que o ligava ao Vitória de Guimarães no passado verão, e todas as informações apontam para que seja reforço para o meio-campo de Daniel Ramos.



Nas últimas horas, porém, surgiu um contratempo forte. Rúben foi obrigado a fazer um teste à covid-19 antes de viajar para os Açores e acabou por acusar positivo. Ou seja, o atleta será obrigado agora a esperar no continente durante um período mínimo de dez dias.



Os intervenientes no negócio acreditam que o negócio não está comprometido e que Rúben Oliveira rumará mesmo a Ponta Delgada assim que esteja plenamente restabelecido. Rúben esteve ligado ao Vitória entre 2017 e 2020. Nas duas épocas anteriores foi cedido ao Desportivo das Aves e fez 50 jogos oficiais, marcando um golo.