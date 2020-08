O membro do Comité de Gestão do Santos, Matheus Rodrigues, confirmou a transferência de Jackson Porozo para o Boavista.



«Concordámos com a venda. Foi feita uma votação como é de praxe no grupo do Comité de Gestão», explicou em entrevista ao Blog Soul Santista.



O defesa muda-se para o Bessa a troco de 500 mil euros, sendo que o Peixe fica com 15 por cento dos direitos económicos do jogador.



Porozo, de 20 anos, destacou-se no torneio pré-olímpico com a seleção de sub-23 do Equador e já foi algumas vezes convocado para a seleção principal. No entanto, o jovem jogador nunca se estreou pela primeira equipa do Santos.